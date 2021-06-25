Траоре назвал причину перехода в «Шахтер»
Палкин: «Мы будем выплачивать 18 миллионов евро за Педриньо 5 лет»
Вингер перешел в «Шахтер» из «Бенфики»
Сергей Палкин / Фото: Sport.ua
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в шоу «BurBuzz» рассказал, что «горняки» будут выплачивать «Бенфике» деньги за трансфер Педриньо на протяжении 5-ти лет.
«Педриньо мы хотели купить еще год назад, вели переговоры, но по цене не сошлись и сегодня мы к нему вернулись, ведь мы его знали.
По условиям соглашения, 18 миллионов евро за Педриньо будем выплачивать на протяжении пяти лет»
Ранее другой новичок «Шахтера» Лассина Траоре назвал причину перехода в донецкий клуб.
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