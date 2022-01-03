Палкин: «Мы были готовы подписать новый контракт с Марлосом, но он принял решение уехать на родину»

«Шахтер» лишился одного из лидеров

Марлос / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался об уходе из клуба Марлоса. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– Конечно, будет сложно, ведь когда такие игроки покидают, сложно любой команде. Тот опыт и уровень мастерства, который они показывали в нашем клубе, дорогого стоит. Но рано или поздно все заканчивается и легенды уходят, а на их места приходят молодые талантливые ребята с серьезными амбициями и желаниями. Жизнь не останавливается, и мы строим новую команду.

– Многие СМИ писали, что Марлос не пришел на торжественную церемонию прощания из-за обиды на клуб, который не захотел продлевать с ним контракт. Как было на самом деле, что произошло?

– Мы забываем о том, что летом в одном из своих интервью он сам сказал, что уезжает в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос.

Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

– Это было его решение?

– Естественно, мы же за футболиста не можем принять такое решение. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в шикарный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь.

– Исходя из интервью с игроками, Марлоса любили все.

– Он и как человек душевный парень. Наверное, это и преобладает, когда ты оцениваешь данного футболиста.

– Шефство над молодыми бразильцами после ухода лидеров возьмут на себя Алан Патрик и Исмаили, как думаете?

– Мораес еще. Конечно, Алан Патрик, Исмаили и Мораес давно в «Шахтере», и, я думаю, их помощь молодым бразильцам будет очень нужна. Особенно в адаптации и понимании всех процессов, считаю, они очень помогут. Как люди, они также очень открыты и порядочны.



Ранее сообщалось, что Марлос вскоре подпишет контракт с бразильской командой.