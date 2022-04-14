Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»
Палкин: «Мы добьем русских, вернем Донбасс и Крым. И до Москвы можем допрыгать»
Гендиректор «Шахтера» уверен в мощности ВСУ
Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в программе «Денисов тайм» высказался о перспективах Украины в войне с россией.
«Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто тут вопрос времени.
Да, понадобится немного больше времени, но с настроем нашей армии, я вас уверяю, что мы можем и до Москвы допрыгать».
Ранее Палкин заявил, что «Шахтер» может оказаться на грани прекращения существования.
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