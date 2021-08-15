Палкин: «Мы довольны нашими трансферами – Траоре забивает практически в каждой игре»

Генеральный директор «Шахтера» доволен новичками «горняков»

Траоре и Палкин / Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью пресс-службе клуба подвел итоги летнего трансферного окна для «горняков»:



Довольны ли игроками, которые приобретены в летнее трансферное окно? Они практически постоянно выходят в старте, Траоре забивает практически в каждом матче.

Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, потому что главный ответ заключается в том, играют они или нет. Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы. Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает практически в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, чем дальше, тем количество реализованных моментов будет на порядок больше.

Напомним, что в четвертом туре УПЛ «Шахтер» с комфортным преимуществом обыграл «Металлист-1925».