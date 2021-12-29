Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался для клубной пресс-службы о прогрессе молодых игроков команды:
«Я считаю, что Трубин вырастет в топ-вратаря, и он будет много стоить на трансферном рынке, так как у него есть все задатки, чтобы стать топ-игроком. Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, хотя еще есть много работы и этот путь длинный. Но если смотреть на талант, то у него все присутствует.
Мы готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим, даже очень хорошим. Когда таковое поступит, конечно, мы будем готовы говорить, но еще время не пришло.
С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у Мудрика есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет. Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила».
Напомним, Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера».
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