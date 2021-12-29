Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»

В стане «горняков» есть большое количество перспективной молодежи
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Сергей Палкин / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался для клубной пресс-службы о прогрессе молодых игроков команды:

«Я считаю, что Трубин вырастет в топ-вратаря, и он будет много стоить на трансферном рынке, так как у него есть все задатки, чтобы стать топ-игроком. Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, хотя еще есть много работы и этот путь длинный. Но если смотреть на талант, то у него все присутствует.

Мы готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим, даже очень хорошим. Когда таковое поступит, конечно, мы будем готовы говорить, но еще время не пришло.

С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у Мудрика есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет. Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила».

Напомним, Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Михаил Мудрик Анатолий Трубин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:15
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:07
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:43
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 21:34
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 20:21
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 17:59

Новости: Футбол

Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб
Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб
Украинская Премьер-лига
14:51
«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб
«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб
Украинская Премьер-лига
14:25
Покорил Италию! Малиновский – в сборной Серии А 2021-го года
Покорил Италию! Малиновский – в сборной Серии А 2021-го года
Украинские легионеры
14:09
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Украинская Премьер-лига
13:40
В «Барселоне» уже 4 случая заболевания коронавирусом. Все – у защитников
В «Барселоне» уже 4 случая заболевания коронавирусом. Все – у защитников
Примерa (Испания)
13:15
Артем Довбык – лучший футболист УПЛ 2021-го года
Артем Довбык – лучший футболист УПЛ 2021-го года
Украинская Премьер-лига
12:45
Конте стал первым тренером «Тоттенхэма», не проигравшим в семи первых матчах в АПЛ
Конте стал первым тренером «Тоттенхэма», не проигравшим в семи первых матчах в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
12:27
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:15
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:44
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости