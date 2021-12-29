Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»

Сергей Палкин / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался для клубной пресс-службы о прогрессе молодых игроков команды:

Мы готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим, даже очень хорошим. Когда таковое поступит, конечно, мы будем готовы говорить, но еще время не пришло.

С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у Мудрика есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет. Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила».