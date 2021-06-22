Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»

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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги трансферной кампании команды.



Летом «Шахтер» провел серьезную трансферную кампанию. С какими надеждами смотрите в будущий сезон?

У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс.

Рады, что удалось совершить и закрыть сделки по футболистам, которых очень сильно хотели видеть в «Шахтере».