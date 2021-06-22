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Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»

Состав «горняков» пополнили три футболиста в летнее трансферное окно
Футбол Украинская Премьер-лига
14:06
Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»
Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги трансферной кампании команды.

Летом «Шахтер» провел серьезную трансферную кампанию. С какими надеждами смотрите в будущий сезон?

Прежде всего отмечу, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, так как трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа.

У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс.

Рады, что удалось совершить и закрыть сделки по футболистам, которых очень сильно хотели видеть в «Шахтере».

Входящих трансферов в это межсезонье больше не ждать?

По крайней мере на данном этапе – нет.

В это межсезонье состав «горняков» пополнили защитник Марлона, хавбек Педриньо и форвард Лассина Траоре.

Источник: shakhtar.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Педриньо Сергей Палкин Шахтер Донецк Лассина Траоре

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