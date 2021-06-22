Бразильский защитник «Сассуоло» стал новичком «Шахтера»
Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»
Состав «горняков» пополнили три футболиста в летнее трансферное окно
Фото: shakhtar.com
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги трансферной кампании команды.
Летом «Шахтер» провел серьезную трансферную кампанию. С какими надеждами смотрите в будущий сезон?
Прежде всего отмечу, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, так как трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа.
У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс.
Рады, что удалось совершить и закрыть сделки по футболистам, которых очень сильно хотели видеть в «Шахтере».
Входящих трансферов в это межсезонье больше не ждать?
По крайней мере на данном этапе – нет.
В это межсезонье состав «горняков» пополнили защитник Марлона, хавбек Педриньо и форвард Лассина Траоре.
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