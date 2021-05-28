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Палкин: «Надеюсь, спад «Шахтера» ограничится одним сезоном»

Гендиректор клуба считает, что «горняки» переживают смену поколений
Футбол Украинская Премьер-лига
12:07
Палкин: «Надеюсь, спад «Шахтера» ограничится одним сезоном»
Сергей Палкин / фото - dynamo.kiev

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от наступающего сезона, сообщает пресс-служба клуба:

«Минувший сезон в плане спортивных результатов можно охарактеризовать как спад.

У нас идет смена поколений, подходит много молодых игроков. Когда идет такой переходный период, то результат очевиден. Надеюсь, спад ограничится одним сезоном.

В новом сезоне хотим показывать красивый и атакующий футбол».

Напомним, Роберто Де Дзерби стал новым главным тренером «Шахтера».

Источник: sport.ua
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Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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