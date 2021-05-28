Палкин: «Что-то долго Пятов думает по поводу того, хочет ли он остаться в «Шахтере»
Палкин: «Наши тренеры работают в европейских клубах. Даже главный конкурент пригласил нашего экс-наставника»
Гендиректор клуба считает, что «горняки» всегда приглашают специалистов наивысшего уровня
Сергей Палкин / Фото: Twitter
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о бывших тренерах клуба.
«Наши тренеры работают в европейских клубах. Фонсека – в «Роме», Патрик ван Леувен – в «Маккаби»Тель-Авив.
Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера».
Ранее Палкин заявил, что голкипер «Шахтера» Андрей Пятов может покинуть клуб.
Комментарии 0