Палкин назвал арендованных игроков «Шахтера», которые обратили на себя внимание

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о арендованных футболистах «горняков», которые обратили на себя внимание.

Также интересный футбол показывает Кирюханцев в «Александрии», где стал ключевым и играет во всех матчах. Насколько они привлекут внимание Де Дзерби – другой вопрос, но у них видны серьезные улучшения.

Продажа Мампасси, не сыгравшего ни матча за клуб? Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед.