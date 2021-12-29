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Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу

Также гендиректор «Шахтера» рассказал, в чем специалисты не похожи
Футбол Украинская Премьер-лига
19:57
Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Де Дзерби и Луческу / Фото - Александр Приходько

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин объяснил разницу между главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби и наставником «Динамо» Мирчей Луческу.

Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы.

А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход.

Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто.

Честно говоря, даже мне говорят, что я начал по-другому болеть с приходом Де Дзерби – намного эмоциональнее. Он заряжает своим драйвом, своей эмоцией, своей мотивацией. Как говорил президент клуба, многие скоро будут ходить на Де Дзерби.

Это же футбол, эмоции и шоу. Интересно, что ты идешь на футбол и не знаешь, чем все закончится, включая итоговый счет и реакцию нашего тренерского штаба. Я, например, знаю закулисье всех разговоров перед важными играми, но порой мне также страшно, что же будет.

Тем не менее ты все равно идешь с определенным интересом и вопросом: как же сегодня все закончится? Мало того, что есть сам по себе матч, так еще и противостояние между тренерами. Это тоже баталия, которую наблюдают болельщики.

Также Палкин прокомментировал доверие Де Дзерби к молодым исполнителям.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Мирча Луческу Роберто Де Дзерби Сергей Палкин Шахтер Донецк Динамо Киев

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