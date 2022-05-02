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Палкин назвал город, который заслужил принять первый послевоенный матч сборной Украины

Гендиректор «Шахтера» вспомнил о Мариуполе
Футбол Украинская Премьер-лига
02 мая 08:30
Палкин назвал город, который заслужил принять первый послевоенный матч сборной Украины
Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о Мариуполе, который больше всего среди других украинских городов пострадал от рашистских бомб. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Я убежден, что футбол вернется в Мариуполь. Более того, мне кажется, что один из первых матчей сборной мы должны будем провести в Мариуполе. Потому что это знаково, и этот город, как ни один другой, заслуживает принятия первого матча сборной в освобожденной Украине».

По разным оценкам, около 90% городской инфраструктуры Мариуполя уничтожено, в городе погибло около 20 тысяч мирных жителей.

Ранее вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявлял, что вся спортивная инфраструктура клуба повреждена или разрушена.

Петр Приходько
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Сергей Палкин Шахтер Донецк

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