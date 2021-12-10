Палкин назвал игрока «Шахтера», от которого зависит, в какой футбол играет команда

«Горняки» продлили соглашения с двумя бразильцами

Сергей Палкин / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин объяснил клубной пресс-службе причины продления контрактов с бразильскими легионерами Аланом Патриком и Майконом.

Сергей Анатольевич, почему решили продлить контракт с Аланом Патриком и почему именно на 4 года, учитывая, что ему 30 лет?

«Во-первых, Алан Патрик сегодня в хорошей физической форме. Мы общались с докторами и тренерским штабом и считаем, что 4 года он без проблем будет играть на хорошем уровне. Почему продлили? Собственно, объяснения не нужны, потому что все знают Алана Патрика, уровень футбола, который он показывает, насколько он вообще ценен в построении атак нашего клуба, в нашей игре. Ответ очевиден и никаких экспертных супермнений не может быть».

Первый контракт с «Шахтером» Алан Патрик подписал в 2011 году. Вы тогда могли предположить, что спустя 10 лет он будет одним из ключевых игроков?

«С учетом того, что он достаточно много лет был в арендах, не в одном бразильском клубе, а в нескольких, это было сложно представить. По большому счету то, что он не был заигран, зависело от главного тренера – у него было свое видение игры, и, к сожалению, Алан Патрик не особо в него вписывался. Но времена меняются, тренеры меняются. Сегодня Алан показывает шикарный футбол, нравится тренерскому штабу, главному тренеру, и то, что сегодня происходит, это в какой-то степени тоже заслуга тренеров, их желания, чтобы Патрик как можно дольше оставался в нашем клубе».

За эти годы Алан Патрик забил 26 мячей, а в прошлом году даже выиграл в «Battle голов» «Шахтера». Какой гол запомнился вам лично? Ждете ли от него новых шедевров в ближайшие 4 года?

«Его голы – это экстра к тому, что он делает на поле. От него-то мы не ожидаем громадного количества голов, мы ожидаем от него ведения самой игры. Он ее прекрасно ведет, чувствует партнеров. Самое главное, что он как дирижер на поле – от него, по большому счету, зависит, в какой футбол мы будем играть, как будем играть. Это очень серьезная, сложная, одна из главных позиций и ролей, которую он играет».

С Майконом также контракт продлен на 4 года. Что можете сказать об этом игроке? Какие его ключевые характеристики?

«Алан Патрик и Майкон – футболисты примерно одинакового амплуа. Майкон, может быть, чуть больше связан с обороной. Но если анализировать в общем, то они одинакового плана, и их роль на футбольном поле, скажем так, в одной проекции. Для главного тренера Майкон – один из ключевых футболистов, он ему очень нравится. И самое главное, как он понимает футбол Де Дзерби. У Майкона с этим все в порядке. По большому счету он один из первых футболистов, кто детально понял, что хочет от игроков наставник. Этот факт тоже импонирует тренерскому штабу. Сегодня мы подписали новый четырехлетний контракт, и я думаю, что Майкон будет нас очень и очень радовать своей красивой игрой, пониманием футбола и ведением игры. Поэтому хочется пожелать ему только удачи и всех успехов».

Также «горняки» продлили контракт с 34-летним Жуниором Мораесом. В клубе объяснили, почему подписали новое соглашение с возрастным форвардом.