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Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби

Основной и юношеский составы «Шахтера» отправятся на сборы в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
19:37
Палкин назвал количество игроков команды U-19, которые могут быть просмотрены Де Дзерби
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил успехи команды U-19 и рассказал о перспективах ее игроков в основном составе «горняков».

Оскар Ратулутра в прошлом году выиграл чемпионат, а до этого нам долго не удавалось взять чемпионство. Это интересный тренер, и его команда демонстрирует очень качественный футбол. Особенно мне понравилась игра с «Динамо», когда мы победили 2:0. Это было шикарно, пожалуй, лучшая игра команды U-19, что я видел в этом сезоне.

Оскар – молодец, он прогрессивный тренер, много идей берет у Де Дзерби, в некоторых играх это вообще явно прослеживается. Хорошо, когда есть такая связь, ведь когда футболист из U-19 попадает в первую команду, он понимает, какой футбол от него требуют, что большой плюс. А если это еще и приносит плоды в виде результатов, то вообще дорогого стоит.

На зимние сборы U-19 полетит вместе с первой командой в Турцию, просто находиться они будут в разных местах. Однозначно первая команда будет кого-то брать, но сейчас конкретно назвать кого-то я не могу. Думаю, два-три футболиста будут на просмотре.

Палкин также рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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