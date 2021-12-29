Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»

Один из них – прибыл в клуб летом

Сергей Палкин / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался для клубной пресс-службы о позиции защитников в донецком клубе.

Пара центральных защитников постоянно менялась в ходе сезона. Кого вы считаете самым надежным игроком на этой позиции?

«Считаю связку Матвиенко и Марлона самой сильной, потому что у них больше опыта, да и возраст подходящий для того, чтобы показывать серьезный футбол. На данном этапе эта связка для меня самая сильная, но мы должны понимать, что позади есть молодые ребята Витао и Бондарь. Де Дзерби постоянно меняет эту связку, варьирует и дает возможность всем, таким образом подтягивая ребят вверх».

Матвиенко является воспитанником донецкой команды, а вот Марлон этим летом перешел в стан «горняков» из «Сассуоло» – вслед за своим тренером Роберто Де Дзерби.

Напомним, клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику, но украинец объяснил, почему не уйдет из «Шахтера».