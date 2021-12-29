Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»

Один из них – прибыл в клуб летом
Футбол Украинская Премьер-лига
12:15
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Сергей Палкин / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался для клубной пресс-службы о позиции защитников в донецком клубе.

Пара центральных защитников постоянно менялась в ходе сезона. Кого вы считаете самым надежным игроком на этой позиции?

«Считаю связку Матвиенко и Марлона самой сильной, потому что у них больше опыта, да и возраст подходящий для того, чтобы показывать серьезный футбол. На данном этапе эта связка для меня самая сильная, но мы должны понимать, что позади есть молодые ребята Витао и Бондарь.

Де Дзерби постоянно меняет эту связку, варьирует и дает возможность всем, таким образом подтягивая ребят вверх».

Матвиенко является воспитанником донецкой команды, а вот Марлон этим летом перешел в стан «горняков» из «Сассуоло» – вслед за своим тренером Роберто Де Дзерби.

Напомним, клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику, но украинец объяснил, почему не уйдет из «Шахтера».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:07
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:43
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 21:34
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 20:21
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 17:59
«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 14:45

Новости: Футбол

Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Палкин назвал пару самых сильных защитников «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:15
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:44
«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
«Очень современный тренер». Защитник «Ференцвароша» вспомнил работу под руководством Реброва
Украинские легионеры
11:17
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Бразильский клуб отказался от идеи подписания экс-форварда «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:07
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Премьер-Лига (Англия)
10:57
Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»
Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»
Серия А (Италия)
10:46
Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Примерa (Испания)
10:35
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
Примерa (Испания)
09:40
«Вест Хэм» намерен выложить полсотни миллионов евро за одного из героев Евро-2020
«Вест Хэм» намерен выложить полсотни миллионов евро за одного из героев Евро-2020
Премьер-Лига (Англия)
09:22
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости