Палкин: «Новички будут на 99,9 процента готовы к официальным матчам»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о первых днях сбора в Австрии. Также руководитель донецкого клуба прокомментировал адаптацию летних новичков Педриньо, Марлона и Лассины Траоре.

Они понимают игру, которую проповедует Роберто Де Дзерби, и полностью выкладываются в тренировочном процессе. Поэтому, думаю, с первыми официальными матчами мы уберем слово «новичок» из их представления.

Самое главное, что он вносит изменения и будет вносить, – владение мячом, контроль всей игры. Это главные вещи, которыми сегодня команда занимается как с точки зрения теоретических занятий, так и на поле. Все сводится к этим двум факторам, они – философия игры Де Дзерби.

Эти факторы помогут нам играть в тот футбол, который мы, собственно, и раньше проповедовали – атакующий. Но еще с более серьезным акцентом на атаке. Можно сказать: куда еще серьезнее? Но я вас уверяю, что нам еще есть куда двигаться и расти.

Мы общаемся с Де Дзерби фактически каждый день. Он доволен сборами, их качеством, доволен всеми ребятами, профессионализмом и тем, как они выкладываются. На данный момент все идет так, как планировали. Мы получили тот набор футболистов, что хотели, с точки зрения новичков.

Ребята, которые сегодня на сборе, выкладываются на все сто процентов, и им интересно. Я говорил с некоторыми: каждая тренировка для них – что-то новое. Игроки с большим желанием выходят и работают, им интересно, а это главное. Мне кажется, это движущий фактор развития футболиста.

Можно выделять молодых игроков, но вопрос в том, чтобы они почувствовали первую команду, главного тренера. Сегодня сложно сказать, кто останется и кто уйдет, но независимо от этого игроки будут понимать, в какой футбол мы хотим играть, что проповедует Де Дзерби.

Для ребят это очень серьезный, большой опыт. Главным бонусом будет то, кого оставит наставник. Еще рановато говорить. Молодые футболисты Де Дзерби нравятся. Мне кажется, еще неделя, и мы уже будем понимать, кто останется с нами.