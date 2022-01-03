Палкин: «Нынешней УПЛ пока далеко до чемпионата образца 2012-2013 годов»

Гендиректор «Шахтера» оценил украинское первенство

Сергей Палкин / Фото: Динамомания

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил нынешний уровень чемпионата Украины. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Сейчас на третьем месте в чемпионате идет «Днепр-1», а в следующем году в высшую лигу наверняка вернутся «Металлист» и «Кривбасс». Можно ли надеяться на камбэк чемпионата и возвращение зрительского интереса к футболу?

– У нас есть продвижение в этом направлении. Вы правильно сказали, что вновь заходит «Металлист», серьезной боевой единицей стал «Днепр-1», возвращается «Кривбасс». Но все равно нам пока далеко до уровня чемпионата 2012–2013 годов. Еще предстоит большой путь, но, главное, мы движемся в правильном направлении. С каждым годом понемногу, но улучшения появляются.

– Что нужно сделать, чтобы увеличить интерес болельщиков и вернуть чемпионат на уровень 2012 года?

– Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране. Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос.



В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» лидирует, «Динамо» – на 2-м месте.