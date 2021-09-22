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Палкин – о матче с «Динамо»: «Для нас главное взять трофей»

Встреча за Суперкубок Украины состоится уже сегодня
Футбол Суперкубок Украины
18:45
Палкин – о матче с «Динамо»: «Для нас главное взять трофей»
Сергей Палкин / Фото: Футбол 1/2/3

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о грядущем матче за Суперкубок Украины с «Динамо».

«Главное для нас – взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное.

Это же «Динамо», матч за Суперкубок. О чем тут говорить».


Матч за Суперкубок Украины начнется в 21:00.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Динамо».

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Сергей Палкин Шахтер Донецк

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