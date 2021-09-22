Суркис: «Жду матча с «Шахтером» не меньше, чем поединки с «Баварией» и «Барселоной»
Палкин – о матче с «Динамо»: «Для нас главное взять трофей»
Встреча за Суперкубок Украины состоится уже сегодня
18:45
Сергей Палкин / Фото: Футбол 1/2/3
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о грядущем матче за Суперкубок Украины с «Динамо».
«Главное для нас – взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное.
Это же «Динамо», матч за Суперкубок. О чем тут говорить».
Матч за Суперкубок Украины начнется в 21:00.
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