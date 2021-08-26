Палкин – о матче с «Монако»: «Было предынфарктное состояние»

Сергей Палкин / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выход донецкой команды в групповой этап ЛЧ после нервного матча с «Монако» (2:2):

В первом тайме мы не играли в свой футбол. Несколько ключевых футболистов выключились. Было сложно в такой ситуации показывать наш футбол. Но делаем скидку на то, что мы играли с «Монако», очень сильной командой из чемпионата, входящего в пятерку сильнейших в Европе. В первом тайме они показали, насколько сильны, эффективны, как умеют играть в футбол. Первый тайм полностью был за ними – это даже не обсуждается. В нашей команде много молодых ребят, игра была очень ответственной, и, может быть, кто-то из них выключался. Но это приходит только с количеством матчей и опытом. Я думаю, от игры к игре мы будем становиться сильнее, и таких моментов, как сегодня, уже не будет. Опять же, первый тайм однозначно за «Монако», во втором мы моментами играли достаточно хорошо.

В перерыве думал о том, чтобы как можно быстрее закончить эту игру, потому что по первому тайму было такое впечатление, что двумя голами в наши ворота это не завершится. Но, думаю, в перерыве Роберто Де Дзерби очень хорошо поговорил с нашими ребятами, и мы ситуацию перевернули. Я ждал перерыва только для того, чтобы наш тренер провел хорошую подготовительную работу с футболистами перед вторым таймом.

С кем бы хотели встретиться на групповом этапе? В группе легких команд нет – это же Лига чемпионов. Выбирать сложно. Можно встретиться с ПСЖ, например, там хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно.

Поддержка болельщиков на трибунах? Болельщики были шикарными, поддержка была очень сильной! Еще раз хотел бы поблагодарить Харьков, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали, потому что они нам сегодня, по большому счету, сделали результат и были настоящим 12-м игроком».