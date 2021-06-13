Палкин – о Педриньо: «Хотели пригласить его более года назад»

Фото: Shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался пресс-службе клуба о трансфере форварда Педриньо из «Бенфики».

Почему Педриньо? Потому что он уникальный футболист. Он может играть как на позиции семерки, вингера, так и на позиции десятки. Скажем так, на многих позициях в атакующей линии он достаточно силен, очень хорошо играет между линиями. Один в один – это топ-класс мирового уровня. Собственно, из-за всех этих характеристик мы его приобрели. Играет в атакующий, в наш футбол, соответствует философии нашего клуба и нового тренера.

К сожалению, в прошлом сезоне в «Бенфике» он не показал тот футбол, в который играл в «Коринтиансе», за что он нам понравился, за что мы полюбили его и сегодня провели эту сделку. Почему? Потому что «Бенфика» играет немного в другой футбол. Когда «Бенфика» его покупала, был другой тренер. Тренер поменялся, видение футбола тоже поменялось. Поэтому для Педриньо прошлый сезон не совсем задался.

Но я уверен, что с Де Дзерби он будет показывать совсем другой футбол, другого качества и уровня, и мы все будем наслаждаться тем, что будем видеть на поле».