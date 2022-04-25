Палкин: «Если Донецк будет российским, то «Шахтер» никогда не будет играть в Донецке»
Палкин – о Тимощуке: «Он выбрал деньги вместо Родины и родителей»
Гендиректор «Шахтера» жестко высказался о предателе Украины
Сергей Палкин / Фото: Спорт 24
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о предателе Украины – Анатолии Тимощуке. Его цитирует ВВС.
«Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу».
Ранее Палкин заявил, что «Шахтер» не будет играть в Донецке, если Донецк станет частью россии.
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