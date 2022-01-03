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Палкин объяснил, почему жеребьевка группового этапа ЛЧ оказалась плохой для «Шахтера»

Вопрос не только в силе соперников по квартету сезона-21/22
Футбол Украинская Премьер-лига
17:41
Палкин объяснил, почему жеребьевка группового этапа ЛЧ оказалась плохой для «Шахтера»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин назвал жеребьевку прошедшего группового этапа Лиги чемпионов неудачной для команды. «Горняки» заняли последнее место в квартете.

Во-первых, жеребьевка была для нас плохой только потому, что нам попались те же команды, что и в прошлом сезоне. Я знал, что всегда будут сравнения одного тренера с другим, одной команды с другой, одного футбола с другим, а это уже автоматически серьезное давление на команду и тренерский штаб Роберто.

Если взять прошлый сезон, то половины состава не было из-за пандемии, выходили молодые футболисты и никакого давления не было. Им был дан зеленый свет, они играли в свой футбол. В этом сезоне ситуация была совсем иной, давление присутствовало и сравнение тоже присутствовало. От игры к игре было много комментариев болельщиков, все пытались сравнить одну игру с другой.

Для меня жеребьевка была плохой из-за этого фактора. А если говорить о командах, то вначале я больше всего опасался «Интера», потому что, с одной стороны, с ним есть своя история, а с другой стороны, это просто команда, которая ждет, пока ты ошибешься. И может долго ждать, но если ты ошибаешься, то реализация будет стопроцентной, потому что в команде собраны серьезные футболисты мирового уровня.

Они играют как пружина, сначала сжимаясь, а затем резко разжимаясь. Они – даже не «Реал», хотя мы им проиграли со счетом 0:5 и во втором матче тоже проиграли, но «Реал» дает играть в футбол, а с «Интером» это сложно. «Реал» сам играет и другим дает, а у «Интера» совсем другая тактика, и с ним надо быть очень осторожными.

Если посмотреть на два последних матча, то можно увидеть, что фарт от нас отвернулся напрочь. Было очень много моментов, особенно в домашней игре, когда мы сыграли 0:0. Мы были обязаны выигрывать этот матч, но мяч вообще не залетал в ворота. Хотя для меня поединок с «Интером» был самым интересным из всех, что мы сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее хавбек «Шахтера» Маркос Антонио отметил, что в команде ждали большего, чем два очка в Лиге чемпионов.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Сергей Палкин

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