Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал в эфире Shakhtar TV о причинах перехода главы селекционной службы «горняков» Жозе Боту в ПАОК.

Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы. Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта. Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют.

Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в «Сьоне». При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе «Шахтера» и играют. Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

Замена? Мы сейчас занимаемся этим вопросом, запустили процесс и ищем нового главного скаута. Но так как это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут. Кандидатуры есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания.