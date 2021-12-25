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Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»

По мнению гендиректора «горняков», специалист ушел на повышение
Футбол Украинская Премьер-лига
10:01
Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал в эфире Shakhtar TV о причинах перехода главы селекционной службы «горняков» Жозе Боту в ПАОК.

Можно сказать, что он уходит на повышение. В ПАОКе ему предложили должность спортивного директора, он полностью будет курировать трансферную политику, деятельность первой команды. Он давно об этом мечтал, думал. Это шаг вперед с точки зрения ответственности, которая у него будет в новом клубе.

Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы. Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта. Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют.

Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в «Сьоне». При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе «Шахтера» и играют. Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

Замена? Мы сейчас занимаемся этим вопросом, запустили процесс и ищем нового главного скаута. Но так как это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут. Кандидатуры есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания.

Ранее КДК УАФ оштрафовал «Шахтер» за поведение болельщиков.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк Жозе Боту

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