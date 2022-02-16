Палкин: «Объяснили футболистам, что войны не будет»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире Футбол NEWS раскрыл детали разговоров внутри команды о ситуации в Украине.
По большому счету мы понимаем каждого футболиста, что они волнуются в какой-то период времени, переживают. Но провели несколько бесед, объяснили ситуацию, что все нормально, паники нет, войны не будет, все будет хорошо, полеты возобновятся. Так и получилось, полеты вроде возобновились, все в нормальном режиме происходит.
Проведем несколько товарищеских игр еще. Команда в субботу возвращается, я в пятницу прилечу, проведу пару встреч в офисе. Ситуация нормальная. Паникерских настроений ни у кого нет.
Президент возвращается 16 числа в Мариуполь с деловой поездкой. Говорил с ним, тоже нормальное настроение. Что самое интересное, мы говорим практически полностью о футболе. Буквально 5% о ситуации в стране.
Это говорит о том, что все уверены в том, что происходит. По крайней мере в информации, которую мы получаем со СМИ. Она вселяет определенную уверенность. Мы считаем, что все будет нормально.
Ранее директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна сообщил, что во время внутрикомандных бесед много вопросов о ситуации в стране возникало у бразильских игроков.
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