Палкин: «Объяснили футболистам, что войны не будет»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире Футбол NEWS раскрыл детали разговоров внутри команды о ситуации в Украине.

Проведем несколько товарищеских игр еще. Команда в субботу возвращается, я в пятницу прилечу, проведу пару встреч в офисе. Ситуация нормальная. Паникерских настроений ни у кого нет.

Президент возвращается 16 числа в Мариуполь с деловой поездкой. Говорил с ним, тоже нормальное настроение. Что самое интересное, мы говорим практически полностью о футболе. Буквально 5% о ситуации в стране.

Это говорит о том, что все уверены в том, что происходит. По крайней мере в информации, которую мы получаем со СМИ. Она вселяет определенную уверенность. Мы считаем, что все будет нормально.