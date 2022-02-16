Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 11) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити 0:5 Окончен
22:00 ПСЖ - Реал 1:0 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ред Булл Зальцбург - Бавария -:- Запланирован
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:0 1-й тайм
Футбол (4 события из 8) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Барселона - Наполи -:- Запланирован
19:45 Боруссия Дортмунд - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Шериф - Брага -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Олимпиакос -:- Запланирован
Сейчас в эфире
19:00
live
Телемарафон национального единства. Прямая трансляция
19:30
Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Палкин: «Объяснили футболистам, что войны не будет»

Гендиректор «Шахтера» сообщил, что с игроками было проведено несколько бесед по поводу ситуации в стране
Футбол Украинская Премьер-лига
16:48
Палкин: «Объяснили футболистам, что войны не будет»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире Футбол NEWS раскрыл детали разговоров внутри команды о ситуации в Украине.

По большому счету мы понимаем каждого футболиста, что они волнуются в какой-то период времени, переживают. Но провели несколько бесед, объяснили ситуацию, что все нормально, паники нет, войны не будет, все будет хорошо, полеты возобновятся. Так и получилось, полеты вроде возобновились, все в нормальном режиме происходит.

Проведем несколько товарищеских игр еще. Команда в субботу возвращается, я в пятницу прилечу, проведу пару встреч в офисе. Ситуация нормальная. Паникерских настроений ни у кого нет.

Президент возвращается 16 числа в Мариуполь с деловой поездкой. Говорил с ним, тоже нормальное настроение. Что самое интересное, мы говорим практически полностью о футболе. Буквально 5% о ситуации в стране.

Это говорит о том, что все уверены в том, что происходит. По крайней мере в информации, которую мы получаем со СМИ. Она вселяет определенную уверенность. Мы считаем, что все будет нормально.

Ранее директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна сообщил, что во время внутрикомандных бесед много вопросов о ситуации в стране возникало у бразильских игроков.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:22
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:45
Ахметов: «Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине»
Ахметов: «Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:25
Маркевич: «Эмоции у игроков «Мариуполя» останутся в головах после победы над «Шахтером»
Маркевич: «Эмоции у игроков «Мариуполя» останутся в головах после победы над «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Срна – о ситуации в Украине: «Много вопросов от бразильцев. Но ничего нового, тренируемся»
Срна – о ситуации в Украине: «Много вопросов от бразильцев. Но ничего нового, тренируемся»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 февраля 23:01
Исмаили оценил готовность «Шахтера» ко второй части сезона УПЛ
Исмаили оценил готовность «Шахтера» ко второй части сезона УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
15 февраля 22:16

Новости: Футбол

Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Украинская Премьер-лига
20:22
Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении
Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении
Сборная Украины
19:59
Мюллер – о «Зальцбурге»: «Нужно иметь уровень, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЧ»
Мюллер – о «Зальцбурге»: «Нужно иметь уровень, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЧ»
Бундеслига (Германия)
19:37
«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды
«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды
Премьер-Лига (Англия)
19:09
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
18:45
«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»
«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»
Лига чемпионов UEFA
18:27
Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине
Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине
Украинская Премьер-лига
18:01
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Первая лига
17:44
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Лига чемпионов UEFA
17:24
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
81
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
20
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
08:50
13
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
25
Все новости