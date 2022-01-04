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Палкин оценил шансы Срны стать тренером «Шахтера»

Хорват работает в структуре клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
18:08
Палкин оценил шансы Срны стать тренером «Шахтера»
Дарио Срна / фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал клубной пресс-службе, сможет ли экс-капитан «горняков» Дарио Срна стать тренером команды.

Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером «Шахтера» в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?

«Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание.

Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях.

Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны».

Ранее Палкин рассказал, за что можно похвалить Де Дзерби в Лиге чемпионов.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин Дарио Срна

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