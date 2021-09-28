Палкин: «По игре «Интер» выглядит лучше всех в группе»
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера». Цитирует функционера пресс-служба «горняков».
Как вы считаете, стала ли эта команда сильнее по сравнению с предыдущей встречей?
Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли пару серьезных футболистов. Я смотрел матч с «Реалом»: хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. «Интер» смотрится очень хорошо. Если сравнивать с «Реалом», а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне «Интер» понравился намного больше, чем «Реал».
Считаю, что на данный момент по игре «Интер» выглядит лучше всех (в группе – прим.). Они серьезно усилились и показывают хороший футбол.
Прямая трансляция матча «Шахтер» – «Интер» будет проведена на cтриминговой платформе MEGOGO на канале «Megogo Футбол 1». Начало – в 19:45.
В свою очередь, XSPORT.ua также будет следить за матчем «Шахтер» – «Интер» и проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.
Напомним, Де Дзерби также высказался о предстоящем матче.
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