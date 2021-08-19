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Палкин: «Поблагодарил Суркисов за поддержку «Шахтера» с «Монако»

Директор «Шахтера» также высказался о вылете украинских команд из Лиги конференций
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:22
Палкин: «Поблагодарил Суркисов за поддержку «Шахтера» с «Монако»
Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поблагодарил за поддержку команды в матче с «Монако» Игоря и Григория Суркисов.

Представители «Динамо» публично сказали, что они поддерживали «Шахтер» в матче с «Динамо».

«Игорь и Григорий Суркис подошли, поздравили. Игорь Михайлович сказал, что думали – приходить или нет, потому что фарт или не фарт тоже имеет место. Я им сказал: «О чем вообще речь? Если вы здесь – нельзя было не прийти». Поблагодарил их за поддержку, они нас поздравили. Молодцы».

Будете за них болеть?

«Естественно. В Европе мы за наших болеем. Потому что для нас важен рейтинг и очки. Если будем терять, скоро растеряем все позиции в европейских турнирах. Для нас важно, чтобы украинские команды выступали на серьезном уровне».

Вас беспокоит, что «Колос» и «Ворскла» вылетают на первой же стадии?

«Об этом же и речь. По большому счету нам это с «Динамо» все тянуть и ни в коем случае не упускать очки, которые мы потенциально можем заработать. Это печально, но это реалии нашего чемпионата. Нужно сделать все, чтобы таких моментов было как можно меньше».

«Шахтер» обыграл «Монако» (1:0) в первом матче.

Источник: БОМБАРДИР Андрей Усмонов
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Сергей Палкин Шахтер Донецк

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