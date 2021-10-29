Степаненко – о продлении контракта с «Шахтером»: «Радостное для меня событие»
Палкин: «Посоветовались с Срной и решили, что Степаненко нужен «Шахтеру» еще на два года»
Директор клуба – о продлении контракта с лидером
29 октября 12:26
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал пресс-службе клуба о продлении контракта с Тарасом Степаненко.
«Через пол года у него заканчивался контракт. Мы с Дарио Срной посоветовались и приняли решение, что Тарас нам необходим еще на два года. Он однозначно легенда клуба, уже больше 10-ти лет в команде. Для нашей команды, где очень много молодых футболистов очень важно, чтобы в клубе был такой человек как Степаненко. Кроме футбольных вопросов Тарас закрывает также воспитательные и образовательные моменты.
Степаненко входит в тройку лучших полузащитников в истории Шахтера — столько лет играет, столько матчей провел. Наше решение продлить контракт — еще одно доказательство, как мы ценим его».
Он продлил контракт до 2024-го года.
Сам Тарас также в восхищении от нового соглашения.
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