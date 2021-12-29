Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал доверие главного тренера Роберто Де Дзерби к молодым исполнителям.

Наши молодые украинские ребята ему очень нравятся, он делает на них большую ставку и каждому дает возможность себя проявить. Понятное дело, что у кого-то возможностей меньше, а у кого-то больше, у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже, но то, что они все прогрессируют – однозначно.