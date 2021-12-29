Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»

Гендиректор «горняков» рассказал о доверии итальянского специалиста молодым исполнителям
Футбол Украинская Премьер-лига
18:35
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал доверие главного тренера Роберто Де Дзерби к молодым исполнителям.

Роберто показывает тот результат, который мы от него ждали. Мы понимали, что он знает, как работать с молодыми ребятами. Если вы его спросите о топ-3 игроков через два года, то там однозначно будут три украинца.

Наши молодые украинские ребята ему очень нравятся, он делает на них большую ставку и каждому дает возможность себя проявить. Понятное дело, что у кого-то возможностей меньше, а у кого-то больше, у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже, но то, что они все прогрессируют – однозначно.

Напомним, 20-летний Михаил Мудрик был признан лучшим игроком «Шахтера» в году.
Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
19:57
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:58
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:15
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:03
В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40

Новости: Футбол

Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Украинская Премьер-лига
19:57
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
19:41
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Украинская Премьер-лига
19:40
Легенда «Металлиста» назвал количество дней, на которое мог уйти в загул
Легенда «Металлиста» назвал количество дней, на которое мог уйти в загул
Украинская Премьер-лига
19:18
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Украинская Премьер-лига
18:58
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Украинская Премьер-лига
18:54
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Украинская Премьер-лига
18:35
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Украинская Премьер-лига
18:31
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
18:15
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости