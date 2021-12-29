В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Гендиректор «горняков» рассказал о доверии итальянского специалиста молодым исполнителям
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал доверие главного тренера Роберто Де Дзерби к молодым исполнителям.
Роберто показывает тот результат, который мы от него ждали. Мы понимали, что он знает, как работать с молодыми ребятами. Если вы его спросите о топ-3 игроков через два года, то там однозначно будут три украинца.Напомним, 20-летний Михаил Мудрик был признан лучшим игроком «Шахтера» в году.
Наши молодые украинские ребята ему очень нравятся, он делает на них большую ставку и каждому дает возможность себя проявить. Понятное дело, что у кого-то возможностей меньше, а у кого-то больше, у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже, но то, что они все прогрессируют – однозначно.
Комментарии 0