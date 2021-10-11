Палкин: «Проведение матчей на «Олимпийском» – шаг навстречу нашим фанатам»

Гендиректор «Шахтера» подвел итоги прошлого сезона для «горняков»

Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги сезона 2020/21 для клуба. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Сезон-2020/21 навсегда войдет в историю мирового футбола как год, в котором все мы столкнулись с невиданными ранее трудностями и абсолютно новыми вызовами. Пандемия COVID-19 серьезнейшим образом сказалась на деятельности каждого клуба: плотный график матчей отражался на результатах команд, пустые стадионы лишали игроков поддержки, а болельщиков – радости футбола, клубы несли значительные финансовые потери.

Для «Шахтера» сезон начался с переезда в Киев. 4 последних года команда проводила домашние матчи в Харькове на ОСК «Металлист», ранее на протяжении 2 лет играла во Львове. Мы благодарны за то, как нас принимали в этих городах, за яркую поддержку трибун, без которой победы были бы невозможны. «Шахтер» сегодня – популярный национальный бренд, его поддерживают во всех регионах страны. Поэтому решение о проведении домашних матчей в Киеве на «Олимпийском» – еще один шаг навстречу нашим болельщикам.

Новый сезон команда начала всего через 3 дня после окончания предыдущего. Отсутствие отдыха и предсезонной подготовки, а также вспышка коронавируса среди игроков повлияли на спортивные результаты. Впервые за 5 лет «Шахтеру» не удалось завоевать чемпионство и Кубок Украины. Но были и позитивные моменты. В этом сезоне добились невероятного прогресса наши молодые футболисты, многие из которых, ощущая доверие тренерского штаба, завоевали место в первой команде. В Лиге чемпионов у «Шахтера» был один из самых юных составов среди всех участников турнира. И молодые игроки одержали 2 выдающиеся победы над самым титулованным клубом Лиги чемпионов – «Реалом». Эти матчи, несомненно, войдут в историю.

Несмотря на все сложности, «Шахтеру» удается противостоять глобальным вызовам, продолжать развиваться и двигаться вперед. Неслучайно наш клуб имеет наивысший рейтинг УЕФА среди всех клубов Восточной Европы и входит в число 20 сильнейших на континенте. Я уверен, в будущем сезоне мы станем только сильнее как клуб и как команда, объединенная общими целями. А цели и задачи у нас всегда самые амбициозные – побеждать, завоевывать трофеи, устанавливать новые высокие стандарты и оставаться одним из лучших футбольных клубов Европы»



Напомним, сегодня «Шахтер» празднует 25 лет президентства Рината Ахметова.