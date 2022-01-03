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Палкин рассказал, что сыграло злую шутку с «Шахтером» в матче против «Шерифа»

Генеральный директор донецкого клуба вспомнил сенсационное поражение в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:12
Палкин рассказал, что сыграло злую шутку с «Шахтером» в матче против «Шерифа»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о причинах поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).

Мы приехали совсем с другим настроением и настроем, может, это и сыграло злую шутку, но никто не ожидал, что мы так сыграем. Приехали с мыслями, что победим. Были в этом уверены и понимали, что две встречи нам надо кровь из носу выигрывать, потому что потом будет очень сложно. Тот проигранный поединок и сыграл потом свою роль. Проиграв первый матч, мы закончили с Лигой чемпионов.

Естественно, мы хотели победить. Тут можно говорить о престижности и о том, что одна игра – это три миллиона евро призового фонда. Есть определенные триггеры, которые показывают, идем мы правильным путем или нет, достигаем микроцели на нашем длинном пути или нет.

Играли мы очень хорошо, но если говорить о заменах, то это показывает, каким образом Де Дзерби делает команду. Например, Шевченко был единственным, кто не играл на групповом этапе Лиги чемпионов, и тренер хотел ему дать шанс сыграть и быть частью команды. Для него важно, чтобы вся команда смотрела в одну сторону. Если анализировать игру, то пропущенный гол – не вина Шевченко, если бы была его вина, то и на Шевченко было бы серьезное давление, хотя начал он нервно.

Но если разбираться в пропущенном голе, то вопрос не в нем. Замены многих удивили, но, повторюсь: Роберто строит команду. Я никогда за 18 лет в клубе не видел, чтобы скамейка запасных была настолько счастлива, а это главный триггер того, что мы имеем единый коллектив. Когда игроки на замене счастливы из-за результата, который показывают ребята на поле, это значит, что Де Дзерби сумел мотивировать и сплотить команду.

Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги 2021 года.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Сергей Палкин Шериф

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