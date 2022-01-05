Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках.

Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.

Естественно, самим клубам сложно что-то сделать. Должна быть совместная работа всех: УАФ, УПЛ и самих клубов. В одиночку это сделать нереально.