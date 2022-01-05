Палкин: «Сейчас «Шахтер» находится в переговорах по приобретению новых футболистов»
Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках
Ни один из них не пробился в евровесну в текущем сезоне
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках.
Управлять процессом всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут.
Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.
Естественно, самим клубам сложно что-то сделать. Должна быть совместная работа всех: УАФ, УПЛ и самих клубов. В одиночку это сделать нереально.
Палкин также заявил, что УПЛ пока не готова к формату с 16 командами.
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