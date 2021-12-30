Палкин рассказал, оправдал ли Де Дзерби ожидания руководства

Палкин и Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, довольны ли в руководстве клуба работой главного тренера Роберто Де Дзерби в первой части сезона.

Совпали ли ожидания с реальностью? Естественно. Если мы посмотрим и проанализируем эти три составляющих, то сложно себе представить лучшего мотиватора, чем он, и об этом все говорят и все пишут. С точки зрения атакующего футбола: если вспомнить, какой футбол показывал «Сассуоло», когда он уходил, и то, что он сейчас пытается привить нашей команде, – тоже соответствует тому, о чем мы говорим.

Притом что с любым соперником он хочет играть первым номером, независимо от его уровня. То, что он работает с молодежью, тоже подчеркивает его силу, его понимание и умение с ней работать, потому что наша политика направлена на то, чтобы всегда подтягивать молодых ребят, а он с этим прекрасно справляется.

Суперкубок? Всегда важно выиграть трофей, который ты давно не держал в своих руках. Для команды и нового тренерского штаба это было серьезной мотивацией, тем более когда играешь против мэтра тренерского штаба Луческу, которого каждый хочет обыграть, и против «Динамо». Это усиливало роль трофея. Тот факт, что мы выиграли с достаточно серьезным счетом, показали хорошую игру, считаю, дал достаточно серьезный толчок команде и придал уверенности в себе.