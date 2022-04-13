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Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»

«Горняки» не собираются подписывать контракт со своим экс-футболистом
Футбол Украинская Премьер-лига
15:02
Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»
Ярослав Ракицкий / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в шоу «Денисов тайм» заявил, что «горняки не намерены подписывать контракт с Ярославом Ракицким.

– Возвращение Ракицкого – это официально? Или это еще момент для обсуждения?

– Нет, нет, мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с «Мариуполем». Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. С двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из «Мариуполя».


Ранее Палкин заявил, что существование «Шахтера» находится под угрозой.

Петр Приходько
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Теги

Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк

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