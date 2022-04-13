Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»

Ярослав Ракицкий / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в шоу «Денисов тайм» заявил, что «горняки не намерены подписывать контракт с Ярославом Ракицким.

– Нет, нет, мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с «Мариуполем». Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. С двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из «Мариуполя».