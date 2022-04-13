«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого
Палкин разъяснил ситуацию с возвращением Ракицкого в «Шахтер»
«Горняки» не собираются подписывать контракт со своим экс-футболистом
Ярослав Ракицкий / Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в шоу «Денисов тайм» заявил, что «горняки не намерены подписывать контракт с Ярославом Ракицким.
– Возвращение Ракицкого – это официально? Или это еще момент для обсуждения?
– Нет, нет, мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с «Мариуполем». Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. С двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из «Мариуполя».
Ранее Палкин заявил, что существование «Шахтера» находится под угрозой.