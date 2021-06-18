Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Палкин: «Считаем Траоре одним из самых перспективных форвардов в Европе»

Директор «Шахтера» рад, что удалось подписать игрока «Аякса»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:10
Палкин: «Считаем Траоре одним из самых перспективных форвардов в Европе»
Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал в своем Facebook о переходе форварда Лассина Траоре в команду.

Почему именно Траоре и давно ли клуб за ним наблюдал?

«Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из «Аякса» так просто не уходят.

У Траоре оставался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу».

За счет каких индивидуальных качеств он может усилить команду?

«Такой футболист подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает.

Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период».

Траоре уже прокомментировал свой переход в команду.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Новичок «Шахтера» Траоре: «Де Дзерби сказал, что рад видеть меня здесь»
Новичок «Шахтера» Траоре: «Де Дзерби сказал, что рад видеть меня здесь»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:30
«Шахтер» объявил о переходе нападающего «Аякса»
«Шахтер» объявил о переходе нападающего «Аякса»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:25
Форвард «Аякса» прошел медосмотр в «Шахтере»
Форвард «Аякса» прошел медосмотр в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:59
Ассистент Де Дзерби: «Для меня большая честь работать в Украине»
Ассистент Де Дзерби: «Для меня большая честь работать в Украине»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:25
Витао: «Цель «Шахтера» – выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках»
Витао: «Цель «Шахтера» – выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 июня 22:48
Майкон: «Цели – выиграть Суперкубок Украины и попасть в Лигу чемпионов»
Майкон: «Цели – выиграть Суперкубок Украины и попасть в Лигу чемпионов»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 июня 19:47

Новости: Футбол

UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
В Европе
22:28
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:14
«Черноморец» в УПЛ будет тренировать экс-тренер «Динамо»
«Черноморец» в УПЛ будет тренировать экс-тренер «Динамо»
Украинская Премьер-лига
22:10
Вратарь «Днепра-1» может оказаться в «Кривбасе»
Вратарь «Днепра-1» может оказаться в «Кривбасе»
Украинская Премьер-лига
21:53
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
ЕВРО-2020
21:36
Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо»
Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
21:27
Ибрагимович перенес операцию. Он не будет тренироваться до августа
Ибрагимович перенес операцию. Он не будет тренироваться до августа
Серия А (Италия)
21:10
Чехия и Хорватия не смогли выявить победителя, забив друг другу по мячу
Чехия и Хорватия не смогли выявить победителя, забив друг другу по мячу
Евро-2020
20:53
Евро 2020. Хорватия и Чехия победителя не определили. Как это было
Евро 2020. Хорватия и Чехия победителя не определили. Как это было
Евро-2020
20:43
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
7
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
19 июня 21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00