Палкин: «Считаем Траоре одним из самых перспективных форвардов в Европе»

Директор «Шахтера» рад, что удалось подписать игрока «Аякса»

Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал в своем Facebook о переходе форварда Лассина Траоре в команду.

Почему именно Траоре и давно ли клуб за ним наблюдал?

«Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из «Аякса» так просто не уходят. У Траоре оставался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу».

За счет каких индивидуальных качеств он может усилить команду?

«Такой футболист подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период».

Траоре уже прокомментировал свой переход в команду.