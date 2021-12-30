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Палкин: «Считали, что строим новую команду при Каштру, оказалось – при Де Дзерби»

Гендиректор «Шахтера» оценил 2021 год для команды и отметил, что изменилось при итальянце
Футбол Украинская Премьер-лига
15:23
Палкин: «Считали, что строим новую команду при Каштру, оказалось – при Де Дзерби»
Каштру и Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтер» Сергей Палкин оценил 2021 год для команды.

Для нас, я считаю, это был сложный год. Он переходящий, потому мы считали, еще когда пришел Каштру, что строим новую команду. А оказалось, что мы начали ее строить с приходом Де Дзерби, потому что в команде стали массово появляться молодые футболисты, а Тайсон, Марлос и Дентиньо ушли.

В Китае говорят: чтобы ты жил в век перемен. Это сложный год. Нужно считать, что мы начинаем с нулевой отметки строить команду, поэтому не все получалось в этом году.

Но главное, что у нас получается, – мы идем верным путем. Развитие любой организации, оно циклично, поэтому любой клуб проходит через этап становления команды. 2021 год был именно годом становления команды, подтягивания большого количества молодых футболистов, уходом наших легенд.

Палкин также оценил текущей уровень УПЛ.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин Роберто Де Дзерби Луиш Каштру

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