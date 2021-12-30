Палкин: «Считали, что строим новую команду при Каштру, оказалось – при Де Дзерби»

Каштру и Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтер» Сергей Палкин оценил 2021 год для команды.

В Китае говорят: чтобы ты жил в век перемен. Это сложный год. Нужно считать, что мы начинаем с нулевой отметки строить команду, поэтому не все получалось в этом году.

Но главное, что у нас получается, – мы идем верным путем. Развитие любой организации, оно циклично, поэтому любой клуб проходит через этап становления команды. 2021 год был именно годом становления команды, подтягивания большого количества молодых футболистов, уходом наших легенд.