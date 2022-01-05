Палкин: «Сейчас «Шахтер» находится в переговорах по приобретению новых футболистов»

Конкретные фамилии гендиректор «горняков» не назвал

Сергей Палкин / Фото: Sport.ua

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о трансферной кампании клуба в январе. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– Роберто Де Дзерби не раз говорил, что нуждается в усилении. Будут ли приобретения в это трансферное окно, если да, то на какую позицию?

– Сейчас находимся в переговорах по приобретению новых футболистов. Но трансферное окно только открылось, так что позже будет больше информации.

– Вектор поиска новых игроков исключительно бразильский или также рассматриваете европейские чемпионаты?

– И европейские чемпионаты тоже.



Ранее Палкин высказал свое мнение о формате УПЛ с 16-ю командами.