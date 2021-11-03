Палкин: «Шахтер» не будет подстраиваться под «Реал»

Де Дзерби не планирует отходить от своей философии

Сергей Палкин / фото - dynamo.kiev

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, чего стоит ждать от матча дончан против мадридского «Реала»:

«Хорошее настроение. Ответственная игра. Чтобы продолжить играть в евротурнирах, нам нужно выигрывать 2 раза. Особого выбора у нас нет, поэтому нужно настроиться и показать свою игру».

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«На него не надо оказывать давление, он сам на себя такое давление оказывает, что похлеще любого. Здесь все понятно и ясно. Он требует от себя намного больше, чем мы можем себе представить. Наша позиция такая, что мы не будем подстраиваться под кого-либо, у нас своя философия, свой стиль игры, свое видение футбола. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем».

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«Не думаю, что он особенно под нас подстраивался. Они просто первые 15 минут посмотрели, во что мы играем, а потом начали играть в свой футбол. При том, что на «Сантьяго Бернабеу» идет реконструкция, на матче будет где-то 43 000 болельщиков. Вызывает восхищение, как они умудряются руководить всеми процессами с точки зрения безопасности, охраны и человеческих потоков».

Мадридцы завершают масштабную реконструкцию своего стадиона. В минувшем сезоне из-за нее «сливочные» принимали домашние матчи на резервной арене «Альфредо Ди Стефано».

Но в этой кампании команда вновь вернулась на родной стадион, где и примет сегодня, 3 ноября донецкий «Шахтер». Последний матч на этом поле закончился для «горняков» не лучшим образом.

Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.