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Палкин: «Соломон моложе Бога на три года и показал лучший результат»

Гендиректор «Шахтера» сообщил, что в клубе занимаются продлением контракта с израильтянином
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 22:37
Палкин: «Соломон моложе Бога на три года и показал лучший результат»
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возможный уход игроков в зимнее трансферное окно. Также руководитель клуба рассказал о ситуации с полузащитником Манором Соломоном.

В это зимнее межсезонье планируется уход кого-то из игроков, возможно, аренда?

Еще рано об этом говорить. Думаю, окончательное понимание будет в конце января.

Пока нет данных?

Может быть, и да. Но конкретно по фамилиям, условиям ухода на данном этапе сложно сказать, потому что ситуация меняется каждый день.

Какова ситуация с Манором Соломоном? Была информация об обмене израильтянина на Бога, игра которого нравится Роберто Де Дзерби.

Мы с ним обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении. Что касается Бога, да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде.

Но если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не лучший сезон, думаю, есть объективные причины. Если этих игроков сравнить по статистике, то, как в этом сезоне, так и в прошлом, Соломон показал лучший результат, чем Бога, к тому же Манор моложе на три года.

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Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Манор Соломон Сергей Палкин Шахтер Донецк

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