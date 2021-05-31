Палкин сообщил о вероятном уходе Дентиньо из «Шахтера»

Дентиньо / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин не стал отрицать вероятность ухода полузащитника Дентиньо. Контракт с бразильцем рассчитан до конца года.

Додо – главная трансферная удача года? Я бы не называл удачей – это наша работа. Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то, исходя из логики, мы должны его подписывать. Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать.

Будущие трансферы? Я не хочу об этом говорить, потому что я сейчас скажу, а мы не усилимся, и уже скажут, что недоработали, недосмотрели. Усиления планируем, надеюсь, они состоятся, но на какие позиции и кто будет – позже. Если я сейчас все расскажу, то потом не о чем будет снимать.