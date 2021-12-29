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Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»

Гендиректор «Шахтера» оценил нынешнее состояние отечественного чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
21:49
Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил текущий уровень украинской Премьер-лиги.

У нас есть продвижение в этом направлении. Вновь заходит «Металлист», серьезной боевой единицей стал «Днепр-1», возвращается «Кривбасс». Но все равно нам пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов. Еще предстоит большой путь, но, главное, мы движемся в правильном направлении. С каждым годом понемногу, но улучшения появляются.

Что нужно сделать, чтобы вернуть чемпионат на уровень 2012 года? Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране.

Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос.

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Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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