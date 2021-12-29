Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин оценил текущий уровень украинской Премьер-лиги.

Что нужно сделать, чтобы вернуть чемпионат на уровень 2012 года? Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране.

Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос.