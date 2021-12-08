Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»

«Шахтер» продлил контракт со своим форвардом

Фото: пресс-служба Шахтера

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал продление контракта с форвардом команды Жуниором Мораесом. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Сегодня клуб продлил на полгода контракт с нападающим Мораесом. Жуниор – сильный футболист с бойцовским характером и отличным голевым чутьем.

Уверен, его опыт и лучшие игровые качества помогут нам во второй части сезона. Удачи и новых побед с «Шахтером», Жуниор».



Напомним, контракт Мораеса с «Шахтером» действовал до конца 2021-го года, стороны продлили соглашение еще на 1 год – до конца 2022-го.