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Палкин: «В это трансферное окно могут быть даже какие-то сюрпризы»

Гендиректор «Шахтера» сообщил, что усиления стоит ждать не только из Бразилии
Футбол Украинская Премьер-лига
11:19
Палкин: «В это трансферное окно могут быть даже какие-то сюрпризы»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире Shakhtar News рассказал о трансферных ориентирах клуба в текущее межсезонье.

Если посмотреть на наши трансферы, то это, в основном, бразильские футболисты. Но это не значит, что мы не обращаем внимания на европейский футбол, футбол на других континентах. Просто так складывается, что нам больше нравится стиль бразильских футболистов, поэтому их больше в команде.

Это не говорит о том, что мы зациклены только на Бразилии и не обращаем внимания на другие страны. В это трансферное окно, посмотрим, могут быть даже какие-то сюрпризы.

Вопрос форварда открыт, мы думаем об этой позиции, Мораес травмировался на достаточно длительный срок, а вокруг него молодые ребята. Молодость – это хорошо, но им не хватает стабильности. Поэтому мы анализируем, в ближайшую неделю-две должны принять решение.

Около 20 футболистов из академии «Шахтера» имеют очень большую перспективу. Это талантливые ребята. Если говорить о фамилиях, которые уже на устах, то это Очеретько, Бондаренко, Мампасси. Им будет дан шанс проявить себя в первой команде на сборах. За него надо держаться.

Ранее Палкин рассказал о ситуации вокруг продления контракта с Андреем Пятовым.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы

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