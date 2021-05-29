Палкин: «В это трансферное окно могут быть даже какие-то сюрпризы»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире Shakhtar News рассказал о трансферных ориентирах клуба в текущее межсезонье.

Это не говорит о том, что мы зациклены только на Бразилии и не обращаем внимания на другие страны. В это трансферное окно, посмотрим, могут быть даже какие-то сюрпризы.

Вопрос форварда открыт, мы думаем об этой позиции, Мораес травмировался на достаточно длительный срок, а вокруг него молодые ребята. Молодость – это хорошо, но им не хватает стабильности. Поэтому мы анализируем, в ближайшую неделю-две должны принять решение.

Около 20 футболистов из академии «Шахтера» имеют очень большую перспективу. Это талантливые ребята. Если говорить о фамилиях, которые уже на устах, то это Очеретько, Бондаренко, Мампасси. Им будет дан шанс проявить себя в первой команде на сборах. За него надо держаться.