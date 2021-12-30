Палкин: «В групповом раунде ЛЧ весь фарт отвернулся от «Шахтера»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что уровень удачи команды до группового этапа Лиги чемпионов и после него – не сопоставимы.

У него не было опыта игры на два фронта, и это тоже стало определенным вызовом. А с другой стороны, он еще не почувствовал чемпионат Украины, ведь, как показала практика, против нас все ставят два автобуса, и из этого состоит игра, а в Лиге чемпионов все совсем иначе.

Летние сборы были направлены на то, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, и параллельно шел чемпионат. Уже в ходе сезона Роберто пытался выстроить стратегию игры в обоих турнирах, а в этом была большая сложность. То, что мы попали в групповой раунд и выиграли Суперкубок, в тот момент было большим достижением.

Когда мы попали в группу, у меня не было уверенности, что мы там сможем достичь серьезного результата – я знал, что будет проходить обкатка команды с новым тренером, новой философией. Футбол Де Дзерби нужно доводить до автоматизма, и на это надо больше времени. К сожалению, на тот момент у нас не было столько времени. Было много критики болельщиков, но от этого сложно уйти. Мы понимали, что столкнемся с такой проблемой в группе.

В концовке матча с «Монако» могли вылететь? Я бы вернулся еще к первому тайму, когда мы проигрывали 0:2. Честно говоря, тогда сложно было представить, что все закончится именно так. В тот момент мы понимали, что пошли ва-банк, сделав серьезные приобретения, потратив серьезную сумму денег на новых игроков, пригласив новый тренерский штаб. Нам кровь из носу нужен был результат.

Когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, я был самым несчастным человеком на земле, и по игре было видно, что нам сложно будет вернуться. А когда нам это удалось и мы сравняли счет, весь фарт, который можно было только взять, мы взяли. После я сказал, что в группе нам будет сложно и уже навряд ли станет фартить.

И потом в группе мы уже видели, как мяч просто не залетал. Весь фарт, который нам был дан свыше, был дан именно на то, чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Дальше фарт отвернулся.