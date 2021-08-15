Палкин: «В игре с «Монако» нужно продемонстрировать идеи футбола Де Дзерби»

Генеральный директор «Шахтера» видит изменение игры «горняков» с приходом итальянского специалиста

Де Дзерби и Палкин / Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался пресс-службе клуба о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов с «Монако», а также отметил изменение в игре «горняков» с приходом Роберто Де Дзерби:



«Шахтер» провел четыре матча в чемпионате Украины и два – в квалификации Лиги чемпионов. Насколько изменилась игра команды по сравнению с прошлым сезоном?

Считаю, на 60–70% она поменялась. Сегодня явно видна идея главного тренера. Футболисты пытаются следовать этой идее. Может быть, в некоторых моментах не получается, но это достаточно долгий путь. Научиться играть в футбол, который проповедует наш тренер, достаточно сложно. Его нужно доводить до автоматизма, и каждый футболист должен уметь это делать, независимо от того, играет он в основе или находится на скамейке запасных. Когда мы этого добьемся, думаю, все матчи будут проходить намного легче.

Следующая игра – с «Монако». Какие ожидания? С каким настроем команда должна отправиться на этот матч?

С учетом результата с «Металлистом-1925» настрой должен быть хороший. Главное – хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми физически к этому матчу. Игра будет очень сложная, все мы это прекрасно понимаем. «Монако» – очень сильная команда, которая недавно тоже сделала серьезные приобретения. Нужно быть сконцентрированными и играть в футбол, который нравится нашим болельщикам, который проповедует наш тренер и который отвечает нашей философии.

Напомним, что накануне матча квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» «Монако» уступил в чемпионате Франции.