Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что думает о критике в адрес главного тренера Роберто Де Дзерби за выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Мы строим новую команду, у нас много молодых ребят, новый тренерский штаб, которому понадобилось время, чтобы понять, как мы играем в разных турнирах. Главное, что Де Дзерби хочет играть на равных с любым соперником, он ни под кого не подстраивается. Если бы мы подстраивались, то, уверяю, результат был бы другим.

Например, как в прошлом году, мы могли бы отбиваться в матче с «Интером», поставив два автобуса. Он хочет играть первым номером и с «Реалом», и с «Интером», а это своя философия и смелость, за которую нужно команду и тренерский штаб похвалить. Не каждый возьмет на себя ответственность и будет пытаться играть в футбол, проходя через негативные последствия результатов, которые их ожидают.

Мы знаем, куда движемся, мы знаем, какой футбол хотим показывать. Чтобы показывать то, что Роберто хочет внедрить, нужно больше времени. Это то же самое, что вы в ресторане заказали блюдо, которое готовится час, а уже через 20 минут просили бы вынести его готовым и вам бы его принесли, но вы бы подумали, что шеф-повар непрофессионал. А если бы вы дали ему час, то посмотрели бы на повара другими глазами.

Сейчас мы находимся примерно в такой же ситуации. Надо больше времени. Уверен, что главное достижение, которое у нас есть на сегодняшний день, – боеспособная команда. Это команда людей, сплоченных одной целью, которая хочет достичь серьезных результатов. Главная цель – выиграть чемпионат, при этом демонстрируя хороший футбол.