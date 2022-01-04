Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»

Генеральный директор «Шахтера» поделился отношением к критике в адрес Де Дзерби за выступления в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:02
Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что думает о критике в адрес главного тренера Роберто Де Дзерби за выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Конечно, читаю критические комментарии. Это нормально, ведь все хотят, чтобы мы дальше выступали в Лиге чемпионов и еврокубках, тут оправдываться нечего. К сожалению, в этом году не получилось, и я уже объяснил, почему так произошло.

Мы строим новую команду, у нас много молодых ребят, новый тренерский штаб, которому понадобилось время, чтобы понять, как мы играем в разных турнирах. Главное, что Де Дзерби хочет играть на равных с любым соперником, он ни под кого не подстраивается. Если бы мы подстраивались, то, уверяю, результат был бы другим.

Например, как в прошлом году, мы могли бы отбиваться в матче с «Интером», поставив два автобуса. Он хочет играть первым номером и с «Реалом», и с «Интером», а это своя философия и смелость, за которую нужно команду и тренерский штаб похвалить. Не каждый возьмет на себя ответственность и будет пытаться играть в футбол, проходя через негативные последствия результатов, которые их ожидают.

Мы знаем, куда движемся, мы знаем, какой футбол хотим показывать. Чтобы показывать то, что Роберто хочет внедрить, нужно больше времени. Это то же самое, что вы в ресторане заказали блюдо, которое готовится час, а уже через 20 минут просили бы вынести его готовым и вам бы его принесли, но вы бы подумали, что шеф-повар непрофессионал. А если бы вы дали ему час, то посмотрели бы на повара другими глазами.

Сейчас мы находимся примерно в такой же ситуации. Надо больше времени. Уверен, что главное достижение, которое у нас есть на сегодняшний день, – боеспособная команда. Это команда людей, сплоченных одной целью, которая хочет достичь серьезных результатов. Главная цель – выиграть чемпионат, при этом демонстрируя хороший футбол.

Напомним, «Шахтер» по результатам группового этапа покинул еврокубки.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Футбол Украинская Премьер-лига
14:22
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Палкин: «Соломон моложе Бога на три года и показал лучший результат»
Палкин: «Соломон моложе Бога на три года и показал лучший результат»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 22:37
Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»
Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 20:40
Палкин рассказал, что сыграло злую шутку с «Шахтером» в матче против «Шерифа»
Палкин рассказал, что сыграло злую шутку с «Шахтером» в матче против «Шерифа»
Футбол Лига чемпионов UEFA
03 января 19:12
Ахметов: «На смену Тайсону, Марлосу и Дентиньо приходят очень талантливые игроки»
Ахметов: «На смену Тайсону, Марлосу и Дентиньо приходят очень талантливые игроки»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 18:02

Новости: Футбол

Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»
Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»
Лига чемпионов UEFA
17:02
Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Украинские легионеры
16:51
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
Сборная Украины
16:50
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Украинская Премьер-лига
16:29
Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»
Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»
Украинская Премьер-лига
16:12
Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Серия А (Италия)
16:06
Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании
Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании
Украинские легионеры
15:49
Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»
Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»
Примерa (Испания)
15:48
Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari
Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari
Украинские легионеры
15:37
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости