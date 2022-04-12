Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»
Палкин: «В разговорах о существовании и будущем «Шахтера» нет смысла»
Гендиректор «горняков» заявил, что сейчас не стоит ничего планировать
Сергей Палкин / Фото: УНИАН
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о существовании и будущем донецкого клуба.
«Мы ни разу этот вопрос даже не обсуждали. Повторюсь, сегодня все разговоры о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу – это то, что сегодня мы говорим. В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования – 2-3 дня.
Мы можем как-то красиво размышлять о продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это все мечты».
Ранее стало известно, что Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер».
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