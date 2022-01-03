Палкин: «В «Шахтере» не золотая клетка: если не играешь в первой команде, мы даем возможность уйти»

Гендиректор «горняков» прокомментировал трансфер Мампасси

Сергей Палкин / Фото: Football.ua

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уходзащитника Марка Мампасси в «Локомотив». Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Мне кажется, это месседж всем футболистам академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах.

С точки зрения работы академии, это серьезный шаг вперед».



Напомним, Мампасси может получить российское гражданство.