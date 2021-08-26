Палкин: «Я поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион»

Сергей Палкин / Фото: Twitter

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о ничьей «горняков» с «Монако» (2:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Я только что говорил с Ярославским. Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики сегодня были шикарны.

Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали. Что самое интересное, после 0:2 они оставались до последнего на трибуне, хотя была уже ночь, а завтра на работу.

Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку