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Палкин: «Я поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион»
«Шахтер» с трудом прошел «Монако»
13:08
Сергей Палкин / Фото: Twitter
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о ничьей «горняков» с «Монако» (2:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– Как вам прием в Харькове? Показалось, что вас очень хорошо приняли. И на стадионе, и за его пределами.
– Я только что говорил с Ярославским. Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики сегодня были шикарны.
Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали. Что самое интересное, после 0:2 они оставались до последнего на трибуне, хотя была уже ночь, а завтра на работу.
Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.
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