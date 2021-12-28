Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Украинский специалист отправился на самоизоляцию
20:43
Андрей Шевченко / фото - Getty Images
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко и капитан команды Доменико Кришито сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба команды.
Все остальные представители команды сдали отрицательные тесты. Тренировки возобновят завтра, 29 декабря. Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти.
Свой следующий матч в Серии А «Дженоа» сыграет 6 января против «Сассуоло». В таблице команда из Генуи занимает 18-е место.
Напомним, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака».
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