Пандев: «Украина произвела на меня впечатление в матче с Нидерландами»
Пандев объявил о завершении карьеры в сборной
37-летний игрок уйдет из команды после Евро-2020
Фото: ESPN
Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил о завершении карьеры в сборной.
Игра против Нидерландов на Евро-2020 будет последней для 37-летнего форварда. Об этом он сообщил сайту UEFA.
«Это будет моя последняя игра за сборную, думаю, самое время попрощаться».
Пандев дебютировал за Македонию в июня 2001 года. Всего на его счету 120 матчей и 38 забитых мячей.
Один из голов он забил на Евро в ворота Австрии.
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