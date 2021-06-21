Пандев объявил о завершении карьеры в сборной

37-летний игрок уйдет из команды после Евро-2020

Фото: ESPN

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил о завершении карьеры в сборной.

Игра против Нидерландов на Евро-2020 будет последней для 37-летнего форварда. Об этом он сообщил сайту UEFA.

«Это будет моя последняя игра за сборную, думаю, самое время попрощаться».

Пандев дебютировал за Македонию в июня 2001 года. Всего на его счету 120 матчей и 38 забитых мячей.

Один из голов он забил на Евро в ворота Австрии.